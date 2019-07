Dalla Spagna: il Barcellona pesca in Giappone, preso il gioiello Hiroki Abe. I dettagli

Il Barcellona piazza un colpo di prospettiva. Secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, i Blaugrana hanno chiuso l’operazione in entrata per Hiroki Abe, centrocampista classe ’99 dei Kashima Antlers, tra i migliori prospetti del calcio giapponese. Il Barcellona ha raggiunto un accordo totale per un affare da 1,1 milioni di euro più bonus, mentre Hiroki Abe firmerà un contratto triennale con opzione per altre due stagioni.

Foto: Mundo Deportivo