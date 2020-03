Dalla Spagna: il Barcellona pensa alla riduzione degli stipendi

Nella serata di ieri, il Barcellona ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui si legge che il club “deve considerare tutti i possibili scenari e analizzare la situazione al fine di ridurre al minimo le conseguenze economiche della crisi sanitaria sulle finanze del club.” Secondo Mundo Deportivo, il Barça starebbe pensando ad una riduzione salariale per i giocatori: tuttavia, non vorrebbe essere lo stesso club ad imporla, ma si aspetterebbe che essa avvenisse su iniziativa dei calciatori stessi.

Foto: sito ufficiale Barcellona