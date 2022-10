Dalla Spagna: il Barcellona pensa a Singo per la fascia destra

Il Barcellona è sempre alla ricerca di un terzino destro. Sergi Roberto potrebbe non rinnovare il suo contratto e l’eventuale permanenza di Bellerin sarà valutata solo in base alle prestazioni. Per questo motivo i blaugrana – stando quanto riportato da Sport – hanno messo gli occhi in Italia, più precisamente su Wilfried Stephane Singo, laterale del Torino. Il suo contratto con i granata scade a giugno, ma anche il Torino ha la possibilità di rinnovarlo per un anno.

Foto: Torino Twitter