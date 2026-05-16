Dalla Spagna: il Barcellona pensa a João Pedro per l’attacco

16/05/2026 | 12:44:24

Secondo Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Joao Pedro del Chelsea per l’estate. Il suo profilo ha addirittura assunto un ruolo di primo piano nelle trattative del club catalano, soprattutto a causa delle difficoltà incontrate nella trattativa per Julián Álvarez, seguito dal PSG e considerato più complesso da ingaggiare. Il centravanti del Chelsea ha un contratto fino al 2033 con i Blues. 20 gol e 6 assist in 48 presenze, João Pedro vuole chiarire al più presto il suo futuro e sono previsti contatti sia con la società londinese che con il Barcellona.

foto: insta joao pedro

