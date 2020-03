Dalla Spagna: il Barcellona non si appellerà all’Articolo 17 per Neymar

Nei pensieri del Barcellona l’obiettivo per la prossima stagione è chiaro: rinforzare la squadra e tornare a competere al massimo su tutti i fronti. Per questo motivo, l’obiettivo numero uno del mercato blaugrana è quello di far tornare Neymar Jr. nella capitale della Catalogna. Infatti, come già abbiamo detto ieri, il calciatore sta avrebbe già fatto intendere al PSG di voler lasciare il club in estate. Secondo Mundo Deportivo, però, la strategia del Barcellona non sarebbe più quella di appellarsi al famoso Articolo 17 del Regolamento sullo Statuto e sul Trasferimento dei Giocatori della FIFA, che permetterebbe all’ex-Santos di liberarsi a parametro zero, come sembrava volesse agire il club spagnolo la scorsa estate. Infatti, i bluagrana sarebbero disposti a trattare con il club francese e trovare un accordo per una cifra inferiore ai 180 milioni di Euro.

Foto: profilo Twitter ufficiale Paris Saint-Germain FC