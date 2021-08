Dalla Spagna: il Barcellona ha offerto 75 milioni al Lipsia per Dani Olmo. Ma c’è un problema

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona questa mattina avrebbe offerto 75 milioni di euro (58 + bonus) al Lipsia per il cartellino di Dani Olmo.

Per la testata spagnola ci sarebbe l’accordo tra i due club ed il 23enne per un accordo quinquennale, ma le regole di “Fair Play” finanziario della Liga stanno cristallizzando l’operazione. Seguiranno aggiornamenti.

Foto: Twitter Lipsia