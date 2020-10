Secondo quanto riferito da La Vanguardia, il Barcellona avrebbe denunciato alla Guardia Civil alcune irregolarità nelle 16.621 firme raccolte attraverso la piattaforma “Més que una moció” per sfiduciare il presidente Josep Maria Bartomeu. In particolare, i catalani contestano l’autenticità di circa 300 schede e presume che ve ne siano anche altre non autentiche.

Foto: sito Barcellona