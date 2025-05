Dalla Spagna: il Barcellona chiude per Joan Garcia

26/05/2025 | 12:19:27

Joan Garcia sarà uno dei primi rinforzi del Barcellona di Flick. Come riportato da Cadena SER e AS, l’estremo difensore dell’Espanyol si trasferirà alla corte dei catalani. Classe 2001, il Barcellona starebbe valutando di chiudere l’affare e poi mandare in prestito il portiere nella prossima stagione.

FOTO: Instagram Barcellona