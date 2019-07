Dalla Spagna: il Barcellona accelera per Lindelof, previsti nuovi contatti. E l’agente…

Con De Ligt ormai promesso sposo della Juve, il Barcellona ha individuato il rinforzo per la difesa. Si tratta di Victor Lindelof, centrale svedese del Manchester United. Il classe ’94, legato ai Red Devils da un contratto che scadrà nel 2021, ha collezionato 40 presenze nel corso dell’ultima stagione, ma il suo futuro è più in bilico che mai. E dopo le indiscrezioni della stampa spagnola, ora arrivano ulteriori conferme: secondo il Mundo Deportivo, nelle ultime ore il Barcellona avrebbe alzato il pressing per Lindelof, e altri contatti sono previsti nei prossimi giorni. L’agente dello stesso difensore svedese, Hasan Cetinkaya, ai microfoni del quotidiano catalano ha svelato: “Lindelof è nell’orbita di un grande club europeo, ma ora dipende dallo United”.

Foto: Telegraph