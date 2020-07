Dalla Spagna: il Barça sulle tracce di Eric Garcia, il City ora vuole blindarlo

Come riportato nelle scorse ore dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona è piombato sulle tracce di Eric Garcia, difensore classe 2001 del Manchester City e spesso nello scacchiere di Pep Guardiola. Secondo quanto riferito dai catalani, i blaugrana avrebbero iniziato le prime conversazioni con i citizens per provare a portare il talento spagnolo al “Camp Nou”. Dall’Inghilterra, però, fanno sapere che gli inglesi sarebbero pronti a rinnovare il contratto così da spazzare le voci di mercato: per il diciannovenne è pronto un quinquennale con un ingaggio triplicato.

Foto: Man City