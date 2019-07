Dalla Spagna: il Barça non fa sconti per Dembelé, via solo per 100 milioni. E il Bayern…

Il Bayern Monaco, come vi abbiamo riferito, nella giornata di ieri ha formulato la prima offerta per Ousmane Dembelé: 70 milioni di euro per assicurarsi l’ex Borussia Dortmund. Una proposta, però, considerata insufficiente dal club catalano, che due nell’estate 2017 lo prelevò per 105 milioni più 40 di bonus dal Borussia Dortmund. Come si legge tra le colonne di AS, il club blaugrana non lascerà partire l’esterno offensivo per meno di 100 milioni per non subire perdite contabili. Una cifra che, per il momento, i bavaresi non hanno intenzione di mettere sul piatto. Occhio, però, perché Dembelé potrebbe rientrare come contropartita nell’affare Neymar con il Psg.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona