L’edizione odierna di Mundo Deportivo riferisce di un Barcellona ancora in pressing su Dani Olmo. Il jolly offensivo spagnolo del Lipsia era stato per tutta la sessione di mercato estiva nel mirino dei blaugrana. Secondo i colleghi iberici, il club catalano tenterà un nuovo assalto a gennaio. Muro dei tedeschi, che non vorrebbero provarsi della loro stella a stagione in corso.

Foto: Twitter Lipsia