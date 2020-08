Dalla Spagna: il Barça ha licenziato lo studio legale che ha consigliato l’addio di Messi

Diverse fonti spagnole stanno lanciando l’indiscrezione secondo cui il Barcellona avrebbe licenziato il prestigioso studio legale Cuatracasas, che lo rappresentava. Il motivo? Conflitto di interessi, dato che si tratta dello stesso studio legale che rappresenta Messi e che, a detta del club blaugrana, avrebbe consigliato alla Pulce l’addio al Barça. In particolar modo, secondo As, Jorge Pocourt, specialista in diritto sportivo e tributario e partner dello studio legale Cuatracasas, sarà colui che cercherà di dimostrare che Messi ha il diritto di rompere unilateralmente il proprio contratto nonostante il fatto che la comunicazione sarebbe dovuta pervenire prima del 10 giugno.

Foto: Mundo Deportivo