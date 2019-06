Dalla Spagna: Hermoso spinge per volare all’Atletico Madrid, ora l’Espanyol…

Mario Hermoso difficilmente resterà all’Espanyol. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e dopo questa stagione ha attirato su di sé le attenzioni di molti club, su tutti l’Atletico Madrid che è in pole da settimane. I Colchoneros avevano già raggiunto un’intesa con il giocatore per un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Lo stesso Mario Hermoso, come rivela Cadena Cope, sta spingendo con forza per volare all’Atletico Madrid, la sua meta preferita: il difensore nelle ultimissime ha chiesto all’Espanyol di accettare l’offerta dei Colchoneros da circa 20 milioni.

Foto: As