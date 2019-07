Dalla Spagna: Gudelj sarà il prossimo colpo del Siviglia

Secondo quanto riportato da Radio Marca, il Siviglia sarebbe pronto a mettere a segno un altro acquisto in questa intensa sessione estiva di calciomercato. Monchi, infatti, sarebbe ad un passo dall’ingaggio di Nemanja Gudelj, ex giocatore dello Sporting attualmente al Guangzhou in Cina. Il centrocampista di 27 anni è in scadenza, il club andaluso attenderà il termine del contratto del serbo con il Guangzhou prima di chiudere l’operazione.

Foto Twitter Sporting