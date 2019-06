Dalla Spagna: Griezmann-Barcellona, l’Atletico vuole fare causa ai blaugrana

Antoine Griezmann è ormai un promesso sposo del Barcellona. Secondo quanto svelato ieri dall’autorevole Cadena SER – come vi abbiamo riferito – i contatti tra il giocatore e il club braugrana sarebbero iniziati a novembre scorso, mentre a marzo sarebbe arrivata la firma del francese. Una notizia che avrebbe fatto infuriare l’Atletico Madrid, pronto a intraprendere le vie legali. Come riporta AS, infatti, secondo i Colchoneros ci sarebbero gli estremi per denunciare il Barcellona se davvero avesse contattato Griezmann in un momento chiave della stagione a insaputa del club di Madrid.

Foto: Mundo Deportivo