Dalla Spagna: Gonalons al Granada, il centrocampista è già in città

Maxime Gonalons saluta di nuovo la Roma e si trasferisce al Granada. Il centrocampista francese è arrivato nelle scorse ore in Spagna – come testimoniano le immagini pubblicate da granadacf.ideal.es – pronto a firmare il contratto che lo legherà al club iberico. Operazione chiusa in prestito con opzione di riscatto, ormai manca solo l’annuncio.

