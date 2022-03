Dalla Spagna: gli occhi di Real e Atletico su Vinicius Tobias dello Shakhtar

A pochi giorni dallo scoppio della guerra, la FIFA ha permesso ai calciatori stranieri che militano nelle società ucraine e russe di svincolarsi per accasarsi a zero in altre squadre. Una possibilità che fa gola a molte compagini europee, che hanno messo gli occhi sui talenti presenti soprattutto nei top club dei due campionati. Stando a quanto riportato da As, uno dei nomi attenzionati in Spagna è quello di Vinicius Tobías, promettente terzino classe 2004 dello Shakhtar Donetsk che piace a Real Madrid e Atletico Madrid.

I Blancos avevano del resto messo nel mirino il calciatore già prima della sua firma per la formazione ucraina, ed ora sarebbero disposti a portarlo in Spagna per offrire un’alternativa a Daniel Carvajal sulla corsia di sinistra. Esigenza condivisa anche dai Colchoneros, che su quella fascia hanno al momento il solo Sime Vrsaljko e sono stati costretti ad adattare Marcos Llorente.

Foto: Instagram personale Vinicius Tobias