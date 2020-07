Dalla Spagna: Fuenlabrada, 16 casi positivi di covid-19

Continua a tenere banco il caso intorno al club spagnolo di seconda divisone, il Fuenlabrada. Dopo le indiscrezioni di ieri dalla stampa spagnola, il club in serata ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali ha segnalato altre due positività al covid-19 nel club. “Ne contiamo 12 in totale, oltre ai quattro che sono rimasti a Madrid. Dal Club auguriamo a tutti una pronta guarigione per i 16 che sono rimasti colpiti dal virus”.

Foto: profilo twitter Fuenlabrada