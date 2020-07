Dalla Spagna: Franco Vazquez molto vicino alla Lazio

Dopo il rumors delle scorse settimane, con il tradimento del diretto interessato, diversi portali spagnoli, nell’ultima ora hanno dato in stato avanzato la trattativa per il trasferimento di Franco Vazquez alla Lazio. Per il fantasista 31enne del Siviglia, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo l’esperienza con il Palermo vissuta fra il 2012 e il 2016. Si tratterebbe di un’operazione da circa 8 milioni di euro.

Foto: MARCA