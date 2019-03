Dalla Spagna: Florentino vuole riportare Zidane al Real. E il tecnico francese…

Dopo la clamorosa eliminazione in Champions con la sconfitta contro l’Ajax, sono ore caldissime in casa Real Madrid. Il pesante ko con gli olandesi ha segnato il futuro di Santiago Solari in panchina oltre questa stagione. Come riporta la stampa spagnola, infatti, l’esonero dell’argentino a giugno sarebbe certo, ma l’intenzione di Florentino Perez sarebbe quella di riportare subito a Madrid Zinedine Zidane. A svelarlo è stato il programma Jugones, trasmissione in onda su La Sexta che spesso riesce ad anticipare notizie trapelate dal mondo Real. Stando a questa indiscrezione, confermata anche dall’autorevole Marca, Florentino avrebbe già chiamato Zidane chiedendogli di tornare e garantendogli pieni poteri decisionali. Il tecnico francese, almeno per ora, avrebbe risposto “no, grazie”, riservandosi però di dare una risposta a giugno, non escludendo dunque un ritorno per la prossima stagione. Occhio, però, perché la lista di candidati per la panchina delle Merengues in vista di giugno è piuttosto lunga: da Mourinho a Pochettino, passando per Allegri, Conte, Klopp e Low. L’unica certezza è che in casa Real si preparano al nuovo ribaltone…

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid