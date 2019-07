Secondo AS, il Real Madrid ha informato James Rodríguez (28 anni) che non verrà ceduto e che rimarrà nella capitale spagnola. La clamorosa sconfitta subita contro l’Atlético (3-7) e il grave infortunio di Marco Asensio, che rimarrà fuori per tutta la stagione, hanno portato Florentino Pérez a decidere di non vendere il colombiano.

Foto: Twitter James Rodriguez