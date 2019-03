Dalla Spagna: “Florentino, 100 milioni per CR7? Un affare solo per la Juventus”

In estate sembrava impossibile, poi è divenuto realtà. Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato definito il trasferimento del secolo e ora in Spagna c’è chi bacchetta il presidente Florentino Perez. Dopo la tripletta di ieri sera di CR7 il Mundo Deportivo, afferma che la Juventus non avrebbe potuto investire meglio i 100 milioni sborsati per il cartellino del portoghese. Il quotidiano spagnolo continua poi sul prezzo che il patron dei blancos ha messo su Ronaldo, rivelatosi un affare solamente per la “Vecchia Signora”. Quei tre gol messi a segno contro l’Atletico Madrid sono stati tre schiaffi anche per Florentino Perez che sarà perseguitato da questa cessione, come il peggiore de suoi incubi.

Foto: Twitter ufficiale Juventus