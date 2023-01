Dalla Spagna: fissato il prezzo per De Paul. Servono 38 milioni di euro per convincere l’Atletico

L’Atletico Madrid fissa il prezzo per Rodrigo De Paul. Stando quando riportato dal Mundo Deportivo, i Colchoneros hanno stabilito a 38 milioni di euro il prezzo per acquistare il centrocampista Campione del Mondo con l’Argentina, dopo che è finito fuori dall’undici titolare dell’Atletico Madrid di Simeone. Sulle sue tracce ci sono molti club in Europa.

Foto: De Paul instagram