Dalla Spagna: Filipe Luis in scadenza con l’Atletico, spunta anche il City

Si allunga la lista di pretendenti per Filipe Luis. Il laterale brasiliano è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e sulle sue tracce ci sono diversi club: il Barcellona, come già vi abbiamo riferito, è la società che si è mossa per prima per assicurarsi le prestazioni del classe ’85, individuato come l’alternativa ideale a Jordi Alba sulla corsia mancina. Occhio, però, perché secondo il Mundo Deportivo nelle scorse ore anche il Manchester City sarebbe uscito allo scoperto per Filipe Luis. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo l’avventura al Chelsea.

Foto: Twitter ufficiale Filipe Luis