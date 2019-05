Dalla Spagna: Filipe Luis, prima della Coppa America si decide il futuro. Il Barça…

Un contratto in scadenza il 30 giugno 2019, ma un futuro ancora da decidere. Filipe Luis, terzino in forza all’Atletico Madrid, sta pensando bene alla prossima mossa da fare. Secondo Marca, il classe ’85 avrebbe preso in considerazione anche un prolungamento con i Colchoneros ma fin qui non è arrivata nessuna proposta. Un’alternativa è rappresentata dal Barcellona, meta gradita dal brasiliano che gli permetterebbe di continuare a giocare ad alti livelli ma soprattutto di restare in Liga. Il quotidiano spagnolo afferma anche che il giocatore vorrebbe decidere il suo futuro prima dell’inizio della Coppa America.

Foto: Marca