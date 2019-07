Dalla Spagna: Fekir in uscita dal Lione, in corsa anche Siviglia e Valencia

Nabil Fekir è sempre più lontano dal Lione. Il fantasista francese è in scadenza di contratto nel 2020 e sulle sue tracce ci sono tanti club. Il classe ’93 nei giorni scorsi è stato proposto all‘Arsenal, ma Emery non è convinto e spinge per Zaha. Poi si è fatto sotto il Betis, a caccia di rinforzi di qualità per il reparto avanzato. Ma non è tutto: secondo L’Equipe, anche Siviglia e Valencia sarebbero in corsa per Fekir, con il diretto interessato che avrebbe aperto a un trasferimento in Spagna. La valutazione del cartellino è di 30-35 milioni.

Foto: Twitter personale Fekir