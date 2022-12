Dalla Spagna: Endrick a un passo dalla chiusura definitiva con il Real Madrid

Dalla Spagna sono sicuri: come riporta Mundo Deportivoil Real Madrid ha trovato un accordo verbale con Endrick, prodigio brasiliano classe 2006 in forza al Palmeiras. I Blancos hanno trovato un punto di chiusura grazie alla spesa di 60 milioni per il ragazzo, con tanto di commissioni pagate dagli spagnoli, dunque, in totale, la cifra che sborserà il Real Madrid è pari a circa 72 milioni di euro. Nel mese di Dicembre verranno firmate tutte le documentazioni necessarie per chiudere l’affare, ma Endrick potrà sbarcare e giocare col Madrid solamente quando avrà compiuto 18 anni.

Foto: Instagram Endrick