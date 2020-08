Dalla Spagna: dietrofront Real, niente prestito per Odegaard

Cambio di rotta per Martin Odegaard: il talento norvegese, dapprima promesso in prestito alla Real Sociedad per il secondo anno consecutivo, potrebbe tornare in forza ai blancos. La decisione sarebbe frutto del “diktat” di Zidane che, secondo le indiscrezioni lanciate da As e Marca, vorrebbe puntare sul centrocampista ventunenne per la definitiva consacrazione con il Real Madrid, dopo la girandola di prestiti tra Heerenveen, Vitesse e appunto Real Sociedad. Doccia fredda per il tecnico dei baschi Alguacil: il rientro ai galacticos di Odegaard gli impedirebbe di godersi per un’altra stagione il suo gioiellino.

Fonte: twitter Liga