Diego Costa si avvicina all’addio all’Atletico Madrid, già a gennaio. Secondo quanto riportano As e Mundo Deportivo, il brasiliano, in scadenza a giugno, ha chiesto ai Colchoneros di risolvere il contratto per motivi familiari.

Il 32enne era tornato all’Atletico nel gennaio 2018, 19 gol e 13 assist in 81 gare il suo bilancio, con oltre 70 partite saltate fra infortuni e squalifiche.