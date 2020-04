Dalla Spagna: Diego Carlos nel mirino del Liverpool

Jurgen Klopp ha identificato il partner ideale di Virgil Van Dijk. Infatti, secondo i quotidiani spagnoli, il tecnico del Liverpool avrebbe messo gli occhi su Diego Carlos, difensore centrale del Siviglia. Il brasiliano ha una clausola rescissoria da 70 milioni di Euro, un investimento importante ma abbordabile per i Reds. Il diretto interessato, interpellato da MuchoDeporte, ha dichiarato: “Il Siviglia è fantastico e se vado via lo farei solo per un club più importante.”

Foto: AS