Dalla Spagna: Denis Suarez dal Barça al Celta per 15 milioni. A ore l’annuncio

Nella giornata di ieri il Barcellona e il Celta Vigo hanno trovato un accordo per il trasferimento del centrocampista Denis Suarez, che lascerà definitivamente il club blaugrana per tornare dopo 8 anni nel club in cui è cresciuto prima di trasferirsi nel 2011 al Manchester City, sempre nelle giovanili. Ora dalla Spagna arrivano ulteriori dettagli: nelle casse del Barcellona entreranno circa 15 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto di 4 anni. L’annuncio ufficiale è previsto già per le prossime ore.

Foto Mundo Deportivo