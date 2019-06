Dalla Spagna: De Ligt, arriva la settimana decisiva. Il Barça resta in pole

Sarà la settimana decisiva per il futuro di Matthijs De Ligt. Ne sono certi in Spagna (dal Mundo Deportivo a Sport), che svelano come il difensore e capitano dell’Ajax presto scioglierà le ultime riserve sulla sua prossima destinazione. Il Barça, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, resta in pole per assicurarsi le prestazioni del talento classe ’99, ma negli ultimi giorni le parti si sono leggermente allontanate a causa delle richieste al rialzo da parte dell’entourage del ragazzo. Ecco perché alla finestra ci sono sempre il Psg e le due di Manchester, soprattutto lo United (nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Juve), pronti ad accontentare sia l’Ajax e che De Ligt a suon di milioni. Ma il Barça – che anche nelle ultime ore ha mantenuto vivi i contatti – sa di poter contare sulla grande amicizia che lega il difensore a De Jong, già acquistato dai blaugrana, e che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. I prossimi giorni, come raccontato dalla stampa catalana, saranno i giorni decisivi…

Foto: Twitter ufficiale Ajax