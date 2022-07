Continua la storia di mercato tra il Barcellona e de Jong, il centrocampista olandese se vuole rimanere in Spagna come riportato dal quotidiano sportivo Marca deve ridursi l’ingaggio. Il calciatore era stato proposto al Manchester United, non se ne fatto più nulla per le altre richieste della squadra. Ora questa opzione ha aperto alla permanenza del calciatore.

Foto: Twitter Barcellona