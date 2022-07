Dalla Spagna: De Jong al Manchester sblocca Lewandowski al Barca

Come un boomerang che torna indietro, solo che gli interpreti sono diversi. Un viaggio dalla Spagna con tappa in Inghilterra e ritorno. Stiamo parlando della trattativa che potrebbe portare De Jong del Barcellona al Manchester United che sbloccherebbe di fatto Lewandowski al Barcellona. Questo è quanto racconta Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo che spiegherebbe come le due trattative potrebbero esser collegate. Con la partenza dell’olandese i blaugrana avrebbero i soldi da reinvestire nell’acquisto del polacco del Bayern Monaco. Nelle prossime ore sono attese novità.

Foto: Twitter Bayern