Dalla Spagna: David Silva sarà il capitano del Manchester City dopo Kompany

Con l’addio di Vincent Kompany, che tornerà all’Anderlecht, il Manchester City si ritrova a dover nominare un nuovo capitano. E, secondo AS, il giocatore che indosserà la fascia la prossima stagione sarà David Silva. Lo spagnolo, dal 2010 in Inghilterra, vivrà così da protagonista quello che sarà il suo ultimo anno al City, come annunciato dallo stesso giocatore. A giugno 2020, infatti, il suo contratto scadrà, e il fantasista ha comunicato che non sarà a disposizione del club inglese nel 2020/2021.

Foto Sito Ufficiale Premier League