Dalla Spagna: David Silva in scadenza con il City, contatti in corso con il Valencia

Sono destinate a separarsi le strade di David Silva e del Manchester City. Il centrocampista classe ’86 è in scadenza di contratto al termine della stagione e nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Spagna. Secondo quanto si legge tra le colonne di Marca, infatti, per il calciatore si sarebbe fatto avanti il Valencia, che avrebbe avviato i primi contatti per riportarlo a casa a parametro zero.

Foto: sito ufficiale Premier League