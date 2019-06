Dalla Spagna: Dani Olmo nel mirino del Bayer Leverkusen, offerti 25 milioni alla Dinamo Zagabria

L’attaccante della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, è finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Secondo Marca, il classe ’98 è seguito da diversi club europei e per bruciare la concorrenza la società tedesca ha già avanzato una prima offerta. Il Leverkusen è arrivato a formulare una proposta d’acquisto da 25 milioni di euro per il trequartista spagnolo, autore di 12 in gol in 44 apparizioni stagionali.

Foto: Marca