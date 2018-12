Dalla Spagna: Cuadrado, il Siviglia prepara un’offerta per il colombiano

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Siviglia sarebbe fortemente interessato a Juan Cuadrado. Il club andaluso avrebbe già deciso la cifra da offrire alla Juventus per riuscire ad aggiudicarsi l’esterno offensivo colombiano. In particolare, ciò che metterebbe sul piatto la società spagnola al calciatore sarebbe la possibilità di ottenere un elevato minutaggio in campo, vale a dire ciò che al momento non offrendo Allegri. Difficile però ipotizzare che la squadra bianconera scelga di privarsi a metà stagione di una pedina dall’elevata duttilità quale è Cuadrado, nonostante la scadenza del contratto a giugno 2020.

Foto: Twitter ufficiale Juventus