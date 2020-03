Dalla Spagna: Coutinho, no al Psg. Il brasiliano dà la priorità alla Premier League

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora tutto da scrivere. Il riscatto da parte del Bayern Monaco attualmente è a dir poco complicato: il brasiliano non ha convinto i vertici del club bavarese, ecco perché a fine stagione l’ex Inter dovrebbe rientrare al Barcellona che, nel frattempo, chiede al club tedesco la cifra di 80 milioni per l’intero cartellino del classe 1992. Intanto, come rivela il Mundo Deportivo, nelle scorse ore lo stesso Coutinho avrebbe respinto le avances del Psg: la sua priorità è quella di tornare in Premier League, campionato che l’ha visto esprimersi ai più alti livelli della sua carriera con la maglia del Liverpool dal 2013 al 2018.

Foto: Twitter ufficiale Bayern