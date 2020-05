Dalla Spagna: Coutinho, futuro lontano dal Barça. Ecco le condizioni per la cessione

Il futuro di Philippe Coutinho quasi sicuramente sarà lontano dal Barcellona. Il Bayern Monaco non ha esercitato l’opzione di riscatto per il fantasista brasiliano, come annunciato nei giorni scorsi dal CEO dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge. Ma l’ex Liverpool non rientra più nei piani del Barça che – salvo sorprese – lo rimetterà prontamente sul mercato. A tal proposito, nelle ultime ore dalla Spagna rimbalzano le condizioni fissate dai blaugrana per la cessione di Coutinho: la volontà del Barcellona è quella di cederlo per una cifra non inferiore agli 80 milioni, anche se con un mercato così svalutato non sarà semplice; il piano B, invece, include un prestito oneroso (da circa 10 milioni) ma con un obbligo di riscatto inserito nell’accordo. La priorità di Coutinho è quella di tornare in Premier League, campionato che l’ha visto esprimersi ai più alti livelli della sua carriera con la maglia del Liverpool dal 2013 al 2018. E non è un caso che sulle sue tracce ci siano Arsenal, Chelsea e Newcastle.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco