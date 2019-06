Dalla Spagna confermano tutto! “Rabiot-Juve, c’è l’accordo” 

Vi abbiamo detto su Adrien Rabiot e la Juve, pur nella precauzione che serve quando quando devi a che fare con una situazione a parametro zero. Nei giorni scorsi abbiamo lanciato diverse esclusive sulle vacanze italiane (a Porto Ercole) del centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, aggiungendo altri dettagli poi confermate dallo stesso Adrien al Corriere dello Sport-Stadio (“Sì, sto parlando con la Juve”). E ci fa particolarmente piacere che una fonte autorevole come El Chiringuito nelle ultimissime ore abbia confermato lo stato avanzato della trattativa con accordo probabile per cinque anni da annunciare a luglio. Seguiremo con attenzione i prossimi passaggi, a maggior ragione ora che ci sono state conferme autorevoli alle nostre recenti esclusive.

Foto Twitter AS