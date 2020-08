Dalla Spagna: chieste le dimissioni di Bartomeu. Le ultime su Setien

La notizia arriva direttamente da As. Víctor Font, candidato alla presidenza del Barça, ha ufficialmente chiesto le dimissioni del presidente Bartomeu e dunque nuove elezioni: “Sì, l’abbiamo fatto dopo la partita. Siamo a favore della stabilità istituzionale. Lavoriamo a un progetto da sette anni, ma abbiamo toccato il fondo. Ora c’è bisogno di nuove elezioni per una nuova transizione, ci sono molte decisioni da prendere, come quelle legate allo sponsor principale, il rinnovo di Messi…”. Per quanto concerne la panchina, nelle prossime ore Setien verrà ufficialmente esonerato. Tre i candidati per succedergli: Ronald Koeman, per lui sarebbe un ritorno; Pochettino, il profilo giusto per cominciare un nuovo ciclo; Xavi, fortemente caldeggiato da Messi. L’argentino aspetta alla finestra: il suo futuro dipenderà anche da queste scelte.

Foto: Marca