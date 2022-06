Dalla Spagna: Ceballos in uscita dal Real, può tornare al Betis

Complice l’arrivo di Tchouameni, lo spazio al Real Madrid per Dani Ceballos si è ulteriormente ridotto. AS parla dunque del sempre più probabile addio del centrocampista che, si legge, potrebbe tornare al Betis, squadra in cui è cresciuto e ha esordito tra i professionisti. Il ragazzo accetterebbe volentieri la destinazione, ma il ridotto budget del sodalizio di Siviglia potrebbe complicare l’operazione.

Foto: Twitter Real Madrid