Dalla Spagna: Ceballos, il Betis sogna il ritorno del centrocampista

Il Mundo Deportivo aggiunge un altro nome alla lista di squadre interessate a Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid desideroso però di una nuova avventura in grado di garantirgli continuità in stagione per puntare a Euro 2020. Anche il Betis, infatti, sarebbe sulle tracce del centrocampista classe 1996, che ha già indossato la maglia del club di Siviglia dal 2011 al 2017 prima di passare ai blancos. Sul giocatore c’è anche il Tottenham, a caccia di un’alternativa a Lo Celso.

Foto Mundo Deportivo