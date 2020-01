Dalla Spagna: Ceballos ha chiesto all’Arsenal di essere ceduto

Si è trasferito in Inghilterra la scorsa estate per tornare a brillare, ma la sua avventura in Premier League potrebbe finire dopo pochi mesi. Dani Ceballos, centrocampista classe 1996 in prestito all’Arsenal dal Real Madrid, è stato utilizzato in 17 occasioni sino a qui, ma l’arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners ha stravolto i piani del calciatore. Come riporta il Mundo Deportivo, infatti, negli ultimi quattro match il giocatore non è mai stato schierato e il cambio di modulo adottato dal nuovo tecnico ne penalizzerebbe l’utilizzo. Ceballos avrebbe addirittura chiesto la cessione. Il desiderio è quello di tornare al Real Madrid per provare a giocarsi le sue chance, oppure essere girato nuovamente in prestito ad un altra società.

Foto: Twitter Arsenal