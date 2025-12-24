Dalla Spagna: c’è anche De Vrij nella lista del Barcellona

24/12/2025 | 10:55:11

Il Barcellona si guarda intorno sul mercato, c’è anche De Vrij nella lista degli spagnoli per il mercato di gennaio. Il centrale olandese, che sta trovando poco spazio a Milano, potrebbe decidere di lasciare l’Inter a gennaio per trovare maggior minutaggio in vista del Mondiale. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe pensando anche lui per il mercato di gennaio, in una lista che prevede anche Otamendi, Amaral e Senesi.

Foto: Instagram de Vrij