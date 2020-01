Dalla Spagna: Cavani, muro del Psg. L’Atletico prepara l’ultima offerta

Come abbiamo raccontato in questi giorni Edison Cavani è sempre più intenzionato a lasciare Parigi. Destinazione l’Atletico Madrid.

Infatti il tecnico Simeone, per ovviare al problema del gol, sarebbe alla ricerca di un grande attaccante così il club nei giorni scorsi ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro al Psg.

Con lo stupore dei colchoneros, il club parigino avrebbe rispedito al mittente l’offerta.

Così – secondo quanto scrive il quotidiano As – l’Atletico, pur di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante uruguayano, nella giornata di oggi sarebbe disposto ad alzare per l’ultima volta la posta fino a 18 milioni di euro più bonus.

Foto: As