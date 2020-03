Dalla Spagna: Casillas ripensa alla sua candidatura come presidente della Federazione

Iker Casillas starebbe ripensando alla sua candidatura alle elezioni per la presidenza della Federcalcio spagnola (RFEF). Infatti, secondo quanto riporta AS, l’ex-portiere di Real Madrid e Porto sarebbe molto arrabbiato per l’appoggio manifestato recentemente dal Segretario di Stato per lo Sport, Irene Lozano, nei confronti dell’altro candidato alla presidenza, l’attuale presidente della RFEF, Luis Rubiales. Casillas incontrerà il Ministro nella giornata di domani per ottenere un chiarimento sulle sue posizioni e prendere una decisione defintiva.

Foto: AS