Dalla Spagna: Carrasco verso il ritorno in Liga, trattativa con il Betis

Yannick Ferreira Carrasco può lasciare la Cina e tornare in Liga. Secondo quanto riporta il noto portare iberico El Desmarque, il Betis di Siviglia starebbe trattando l’acquisto dell’esterno belga del Dalian Yifang. Lo stesso Carrasco nelle scorse settimane aveva svelato di voler tornare nel calcio europeo. E ora il Betis fa sul serio per riportarlo in Spagna.

Foto: niuewsblad.de